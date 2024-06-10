Володин оценил предварительные итоги выборов в Европарламент
Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц «из последних сил цепляются за власть», однако им следует уйти в отставку, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале, комментируя выборы в Европарламент.
Он отметил, что, хотя итоги выборов еще подводятся, «промежуточные выводы» можно сделать уже сейчас.
«Позор Европы Макрон и Шольц с треском проиграли», — считает председатель Госдумы.
По мнению Володина, французский президент признал «крах» своей политики, когда распустил Национальное собрание и назначил досрочные парламентские выборы.
Правящая коалиция Шольца, со слов Володина, лишилась поддержки немцев: на это указывает результат Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую представляет канцлер. Он указал на то, что немецкая оппозиция требовала провести в стране досрочные парламентские выборы еще до голосования за состав Европарламента.
Результаты выборов для Франции и Германии Володин назвал предсказуемыми. «Макрон и Шольц из последних сил цепляются за власть. Правильно им самим уйти в отставку», — заключил он.
Согласно последним данным, СДПГ набрала на выборах в Европарламент чуть более 14% голосов (результат считается отдельно для каждой страны), уступив блоку ХДС/ХСС (30,3%), а также «Альтернативе для Германии» (15,6%).
Во Франции первое место по итогам голосования занял блок «Национальное объединение» Марин Ле Пен (31,5%). Коалиция Besoin d'Europe, куда входит партия Макрона «Ренессанс», набрала 14,5% голосов.
Новый состав Европарламента будет действовать в 2024–2029 годах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новое большинство в законодательном органе будет проевропейским и проукраинским.
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