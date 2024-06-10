 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

Володин оценил предварительные итоги выборов в Европарламент

Володин: Макрон и Шольц с треском проиграли на выборах в Европарламент

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц «из последних сил цепляются за власть», однако им следует уйти в отставку, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале, комментируя выборы в Европарламент.

Он отметил, что, хотя итоги выборов еще подводятся, «промежуточные выводы» можно сделать уже сейчас.

«Позор Европы Макрон и Шольц с треском проиграли», — считает председатель Госдумы.

По мнению Володина, французский президент признал «крах» своей политики, когда распустил Национальное собрание и назначил досрочные парламентские выборы.

Фон дер Ляйен пообещала «проукраинское и проевропейское» большинство в ЕП
Политика
Урсула фон дер Ляйен

Правящая коалиция Шольца, со слов Володина, лишилась поддержки немцев: на это указывает результат Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую представляет канцлер. Он указал на то, что немецкая оппозиция требовала провести в стране досрочные парламентские выборы еще до голосования за состав Европарламента.

Результаты выборов для Франции и Германии Володин назвал предсказуемыми. «Макрон и Шольц из последних сил цепляются за власть. Правильно им самим уйти в отставку», — заключил он.

Согласно последним данным, СДПГ набрала на выборах в Европарламент чуть более 14% голосов (результат считается отдельно для каждой страны), уступив блоку ХДС/ХСС (30,3%), а также «Альтернативе для Германии» (15,6%).

Во Франции первое место по итогам голосования занял блок «Национальное объединение» Марин Ле Пен (31,5%). Коалиция Besoin d'Europe, куда входит партия Макрона «Ренессанс», набрала 14,5% голосов.

Новый состав Европарламента будет действовать в 2024–2029 годах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новое большинство в законодательном органе будет проевропейским и проукраинским.

Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео

Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных

Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми

Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам

Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика

Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений

Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото

Новые кадры из Луганска после удара ВСУ

Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива

Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает

Теги
Персоны
Вячеслав Володин Эмманюэль Макрон Олаф Шольц Европарламент
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Шольц Олаф фото

Шольц Олаф

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Фон дер Ляйен пообещала «проукраинское и проевропейское» большинство в ЕП
Политика
В Бельгии улитки испортили повестки на выборах в Европарламент
Общество
Правые в Австрии и ФРГ опередили правящие партии на европейских выборах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 07 июн, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 07 июн, 16:34
В Москве загорелся автосалон дилера Nissan и Subaru Общество, 08:28
Партия Орбана показала худший результат за все время выборов в ЕП Политика, 08:21
WSJ узнала подробности операции израильского спецназа в Нусейрате Политика, 08:18
Над Брянской областью сбили три беспилотника Политика, 08:06
Первый зампред ВТБ назвал условия выплаты дивидендов за 2024 год Инвестиции, 08:00
Сервисы видеосвязи из России обогнали Zoom и Teams по стабильности работы Технологии и медиа, 08:00
Володин оценил предварительные итоги выборов в Европарламент Политика, 07:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Сенатор рассказал о предложении, от которого Зеленский «засиял, как елка» Политика, 07:36
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Курс евро потерял более 2% и опустился ниже ₽95 впервые с 16 января Инвестиции, 07:26
В Ереване протестующие провели ночь в палатках перед зданием парламента Политика, 07:24
Власти задумались об улучшении для банков условий по льготной ипотеке Финансы, 07:00
В Крыму оценили ущерб от водной и энергетической блокад в 14 трлн руб. Политика, 06:51
В Госдуме впервые вступились за однопартийца-иноагента Политика, 06:26