Глава парламента Крыма назвал новую фазу конфликта на Украине

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Украинский конфликт выходит в новую фазу противостояния, заявил «РИА Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По мнению Константинова, украинские военные «будут делать акцент на ударах по территории России поставляемым западным оружием». Он добавил, что у Украины «людей воевать не хватает», а запускать беспилотники и ракеты «ресурс найдется». Константинов считает, что российским военным следует быть к этому готовым, поскольку таким образом конфликт переходит в новую фазу.

Минобороны и власти Крыма, в частности Севастополя, регулярно сообщают о попытках атаковать регион с помощью беспилотников и ракет. Из-за этого зачастую перекрывают работу Крымского моста. По данным оборонного ведомства, в ночь на 8 июня над территорией Крыма перехватили девять дронов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев регулярно сообщает об уничтожении безэкипажных катеров, которые по Черному морю направляются в сторону города.