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Общество ,  
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Рейсы в Казань направили на запасные аэродромы в Самару и Бегишево

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Направлявшиеся в аэропорт Казани рейсы перенаправили на запасные аэродромы в Бегишево и Самару после введения временного ограничения на работу воздушной гавани, сообщила пресс-служба аэропорта в телеграм-канале.

«С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с федеральными авиационными правилами», — уточнили в воздушной гавани.

Утром 10 июня Росавиация сообщила о временных ограничениях в работе аэропорта на прилет и вылет «из соображений безопасности». Телеграм-каналы SHOT и Baza сообщили, что это может быть связано с угрозой атаки беспилотников.

Аэропорт Казани возобновил работу
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Фото:Егор Алеев / ТАСС

В последний раз работу аэропорта в Казани ограничивали 3 июня, а до этого — 31 мая. Тогда меры «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов» коснулись также воздушной гавани в Нижнекамске. На промышленных предприятиях города объявили эвакуацию. В те дни тоже перенаправляли самолеты на запасные аэродромы, в частности в Самару.

Позже Минобороны сообщило, что в регионе сбили украинский беспилотник, который пытался атаковать объекты на территории Татарстана.

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Теги
Росавиация Казань Самара аэропорты

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

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