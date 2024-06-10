Рейсы в Казань направили на запасные аэродромы в Самару и Бегишево

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Направлявшиеся в аэропорт Казани рейсы перенаправили на запасные аэродромы в Бегишево и Самару после введения временного ограничения на работу воздушной гавани, сообщила пресс-служба аэропорта в телеграм-канале.

«С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с федеральными авиационными правилами», — уточнили в воздушной гавани.

Утром 10 июня Росавиация сообщила о временных ограничениях в работе аэропорта на прилет и вылет «из соображений безопасности». Телеграм-каналы SHOT и Baza сообщили, что это может быть связано с угрозой атаки беспилотников.

В последний раз работу аэропорта в Казани ограничивали 3 июня, а до этого — 31 мая. Тогда меры «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов» коснулись также воздушной гавани в Нижнекамске. На промышленных предприятиях города объявили эвакуацию. В те дни тоже перенаправляли самолеты на запасные аэродромы, в частности в Самару.

Позже Минобороны сообщило, что в регионе сбили украинский беспилотник, который пытался атаковать объекты на территории Татарстана.