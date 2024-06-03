Аэропорт Казани возобновил работу

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Запрет полетов в районе аэропорта Казани отменен, он возобновил свою работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В период действия временных ограничений на запасной аэродром ушли семь воздушных судов», — уточнил он.

Аэропорт Казани временно ограничил прием и отправку самолетов Общество

Аэропорт не принимал рейсы с 11:29 мск, в 13:00 ограничения были сняты.

Как уточнила пресс-служба аэропорта в Казани, воздушную гавань закрыли на прием и отправку самолетов по указанию органов управления воздушным движением.

По словам Кореняко, ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

В последний раз работу аэропорта в Казани ограничивали 31 мая. Тогда меры «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов» коснулись также воздушной гавани в Нижнекамске.