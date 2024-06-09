В Армении оппозиция призвала к массовой акции неповиновения 10 июня
На площади Республики в Ереване состоялся очередной оппозиционный митинг, сообщает армянское издание News.am.
Акцию организовало движение «Тавуш во имя Родины». Руководитель объединения и глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян призвал сторонников оппозиции собраться на массовую акцию неповиновения 10 июня. Галстанян предложил гражданам митинговать в течение 96 часов, чтобы «навязать свою волю» властям.
По словам главы «Тавуш во имя Родины», 11 июня оппозиционный блок в парламенте страны инициирует внеочередную сессию с повесткой дня об отставке правительства и премьер-министра Никола Пашиняна. Следующим шагом станет решение о формировании нового правительства, отметил Галстанян.
Поводом для митингов в Армении стало решение о начале процесса определения границ с Азербайджаном. Стороны подписали документы о делимитации в конце апреля. Процедура определения положения границ должна была начаться в селах в Тавушском регионе. В населенных пунктах региона начались митинги, местные жители перекрывали трассы.
Несмотря на протесты, 24 мая пограничная служба Азербайджана получила контроль над селами Баганис-Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Гызылгаджылы на границе с Арменией.
Демонстрации начали проводить в Ереване, оппозиционеры требуют отставки Пашиняна. На митинге в конце мая в армянской столице полиция задержала более 270 человек.
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