В Армении оппозиция призвала к массовой акции неповиновения 10 июня

На площади Республики в Ереване состоялся очередной оппозиционный митинг, сообщает армянское издание News.am.

Акцию организовало движение «Тавуш во имя Родины». Руководитель объединения и глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян призвал сторонников оппозиции собраться на массовую акцию неповиновения 10 июня. Галстанян предложил гражданам митинговать в течение 96 часов, чтобы «навязать свою волю» властям.

По словам главы «Тавуш во имя Родины», 11 июня оппозиционный блок в парламенте страны инициирует внеочередную сессию с повесткой дня об отставке правительства и премьер-министра Никола Пашиняна. Следующим шагом станет решение о формировании нового правительства, отметил Галстанян.

Поводом для митингов в Армении стало решение о начале процесса определения границ с Азербайджаном. Стороны подписали документы о делимитации в конце апреля. Процедура определения положения границ должна была начаться в селах в Тавушском регионе. В населенных пунктах региона начались митинги, местные жители перекрывали трассы.

Несмотря на протесты, 24 мая пограничная служба Азербайджана получила контроль над селами Баганис-Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Гызылгаджылы на границе с Арменией.

Демонстрации начали проводить в Ереване, оппозиционеры требуют отставки Пашиняна. На митинге в конце мая в армянской столице полиция задержала более 270 человек.