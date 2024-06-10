США подтвердили повреждения двух кораблей после ударов хуситов

ВС США: два судна были повреждены при атаках хуситов в Аденском заливе

В Аденском заливе за последние сутки два судна получили повреждения в результате ударов йеменских хуситов, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х (ранее Twitter).

В частности, хуситы запустили две баллистические ракеты, одна из которых попала в контейнеровоз Tavvishi, плавающий под флагом Либерии и принадлежащий Швейцарии. Корабль был поврежден, однако продолжил движение. Вторая ракета была перехвачена.

Кроме того, повстанцы атаковали сухогруз Norderney, следующий под флагом государства Антигуа и Барбуда и принадлежащий Германии, при помощи двух противокорабельных ракет. Судно также осталось на ходу, несмотря на полученные повреждения.

За сутки силы CENTCOM перехватили над Аденским заливом еще две ракеты и беспилотник. Кроме того, для «защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для судов США, коалиции и торговых судов» была уничтожена ракетная пусковая установка на территории Йемена.

В CENTCOM отметили, что суда США, коалиции или торговые суда не сообщили о травмах.

Накануне, 9 июня, Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил об атаках хуситов на три судна.

Ночью в тот день поступило сообщение об ударе по грузовому судну, плывшему под флагом Антигуа и Барбуда. По данным британской компании Ambrey, специализирующейся на морской безопасности, в результате попадания ракеты на корабле возник пожар, его быстро потушили.

Позднее UKMTO сообщило об ударе «неизвестным снарядом» по другому судну. Повреждена была кормовая часть, на корабле также начался пожар.

Вечером ВМС Великобритании сообщили о еще одном поврежденном судне в результате ракетной атаки.

После начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС йеменские хуситы наносят удары по судам Израиля, США, Великобритании и других стран. Движение называет подобные атаки ответом на «агрессию» в секторе Газа.

С января 2024 года Великобритания и США начали атаковать объекты хуситов в Йемене. По словам американского президента Джо Байдена, таким образом страны ответили на «безрассудные нападения» группировки на суда в Красном море.