Третье за день судно подверглось атаке у берегов Йемена
Торговое судно подверглось ракетной атаке в 89 морских милях (около 165 км) к юго-востоку от портового города Аден в Йемене. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) на своей странице в X (ранее Twitter).
По его данным, судно поражено, но продолжает движение к следующему порту. По предварительной информации, никто не пострадал.
Ранее UKMTO сообщил об инциденте в 70 морских милях (около 130 км) к юго-западу от Адена. «Судно было поражено неизвестным снарядом в кормовую часть, что привело к пожару. Ведется устранение повреждений, капитан сообщает об отсутствии пострадавших», — говорилось в сообщении UKTMO. Судно также направилось в сторону следующего порта захода.
В ночь на 9 июня UKMTO сообщал об атаке грузового судна в 80 морских милях (около 150 км) к юго-востоку от Адена. По данным британской компании Ambrey, специализирующейся на морской безопасности, под удар попало судно под флагом государства Антигуа и Барбуда. По нему выпустили как минимум две ракеты, одна из них попала в цель. Возник пожар, но его быстро ликвидировали. О пострадавших не сообщалось.
Власти выясняют обстоятельства атак, другим кораблям рекомендовали соблюдать меры предосторожности и сообщать «о любых подозрительных действиях».
После начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС йеменские хуситы объявили о намерении бить по всем кораблям, связанным с еврейским государством. Они объяснили такое решение ответными мерами на «агрессию» в секторе Газа. В частности, 9 июня представитель хуситов Яхья Сария сообщал об ударе баллистическими ракетами по британскому эсминцу Diamond в Красном море и проведении двух военных операций против судов Noderney и MSC Tavvishi в Аравийском море. В Минобороны Великобритании заявили, что заявление об атаке против эсминца не соответствует действительности.
С начала 2024 года Великобритания и США наносят ответные удары по объектам группировки в Йемене при поддержке международной коалиции. США неоднократно сообщали об отражении атак хуситов и уничтожении их беспилотников. По словам американского президента Джо Байдена, йеменское движение пытается «поставить под угрозу свободу судоходства на одном из важнейших водных маршрутов в мире». Несмотря на то что коалиция во главе с США регулярно отчитывается об ударах по позициям хуситов, те исключают возможность изменения своей позиции по конфликту между Израилем и ХАМАС.
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