«Рособоронэкспорт» подписал контракты на поставку более 170 вертолетов

«Рособоронэкспорт» поставит свыше 170 вертолетов более чем в 20 стран

Россия заключила контракты более чем с 20 странами на поставку свыше 170 вертолетов, сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» (входит в «Ростех») Александр Михеев, его слова передает пресс-служба госкомпании.

«Среди наиболее востребованных на мировом рынке вертолетов мы отмечаем боевой разведывательно-ударный Ка-52Э, боевой Ми-28НМЭ, военно-транспортные Ми-171Ш и транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П», — рассказал он.

В мае 2022 года Михеев говорил, что госкомпания планирует до 2025 года поставить более 200 вертолетов в 24 страны. По его словам, сумма контрактов тогда превышала $3 млрд.

В феврале этого года глава «Рособоронэкспорта» рассказал, что за 2023 год Россия заключила оружейные контракты на сумму более $12 млрд. По словам Михеева, за год компания сотрудничала с 30 государствами.