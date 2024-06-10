«Рособоронэкспорт» подписал контракты на поставку более 170 вертолетов
Россия заключила контракты более чем с 20 странами на поставку свыше 170 вертолетов, сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» (входит в «Ростех») Александр Михеев, его слова передает пресс-служба госкомпании.
«Среди наиболее востребованных на мировом рынке вертолетов мы отмечаем боевой разведывательно-ударный Ка-52Э, боевой Ми-28НМЭ, военно-транспортные Ми-171Ш и транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П», — рассказал он.
В мае 2022 года Михеев говорил, что госкомпания планирует до 2025 года поставить более 200 вертолетов в 24 страны. По его словам, сумма контрактов тогда превышала $3 млрд.
В феврале этого года глава «Рособоронэкспорта» рассказал, что за 2023 год Россия заключила оружейные контракты на сумму более $12 млрд. По словам Михеева, за год компания сотрудничала с 30 государствами.
Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео
Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных
Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми
Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам
Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика
Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений
Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото
Новые кадры из Луганска после удара ВСУ
Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива
Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает