В «Рособоронэкспорте» сообщили о нарушениях по оружейным контрактам

Образец разведывательно-ударного беспилотника «Орион» (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Несколько стран нарушили обязательства по оружейным контрактам с Россией, заявил журналистам гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, передает «РИА Новости».

«Когда нет уверенности в том, что партнер в выгодных для него условиях не нарушит взятые на себя обязательства, договоренностей быть уже не может. К сожалению, мы столкнулись с рядом подобных негативных примеров в последнее время», — сказал Михеев.

Глава «Рособоронэкспорта» рассказал, что большим спросом на мировом оружейном рынке пользуются российские беспилотники, в том числе ударные «Орионы» и «Кубы», самолеты и вертолеты, зенитные ракетные системы, танки, артиллерийские орудия, средства радиоэлектронной борьбы, стрелковое оружие и другие виды вооружений.

Одна из стран, покупающих российское вооружение, — Индия. Bloomberg в конце апреля сообщал со ссылкой на индийских чиновников, что поставки приостановлены, потому что страны пытаются найти механизм оплаты, который бы не нарушал санкции США.

По словам источников агентства, Индия не может оплатить счет за поставки в долларах из опасений попасть под вторичные ограничения Вашингтона. Россия не хочет принимать рупии из-за волатильности обменного курса. Один из собеседников Bloomberg рассказал, что платеж Индии за оружие на сумму свыше $2 млрд задерживается уже примерно на год.

«Рособоронэкспорт» находится под американскими санкциями с 2015 года. Также против компании введены санкции Евросоюза.