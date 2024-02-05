«Рособоронэкспорт» назвал сумму контрактов за 2023 год

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Россия за 2023 год заключила оружейные контракты на сумму более $12 млрд, заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» (входит в «Ростех») Александр Михеев на международной выставке вооружений World Defense Show в Эр-Рияде, сообщает ТАСС.

Портфель заказов госкомпании достиг рекордных с момента ее основания $55 млрд, отметил он. По словам Михеева, в 2023-м «Рособоронэкспорт» сотрудничал с 30 государствами.

Гендиректор отметил, что в 2022 году некоторые заказчики компании были «в замешательстве» из-за санкций против России, однако с тех пор «Рособоронэкспорт» отладил «механизмы взаимодействия» с партнерами.

«Рособоронэкспорт» — единственный в России посредник по экспорту и импорту продукции и услуг военного и двойного назначения. По данным на сайте госкомпании, она ведет сотрудничество с южноамериканскими странами (Бразилией, Аргентиной, Перу и др.), африканскими (Мали, Уганда, Ангола и др.) и азиатскими (Иран, Китай, Индия и др.), а также с Белоруссией, Сербией, Мексикой и Кубой.

В ноябре Михеев сообщал, что Россия за год подписала со странами Африки контракты на сумму более $4,5 млрд.

В октябре «Рособоронэкспорт» попал под санкции США за «поставку, продажу или передачу, прямо или косвенно, в Иран или из Ирана <...> вооружений и связанных с ними средств, включая запасные части». Под иранский пакет санкций тогда также попали ВКС России, командование военно-транспортной авиацией, 924-й государственный центр беспилотной авиации Минобороны.

Ранее, по данным Госдепа, «Рособоронэкспорт» был включен в три различных санкционных списка США. В марте 2022 года против компании ввела ограничения Япония.

Российская сторона считает вводимые против нее ограничения нелегитимными. МИД обещал ответ на вводимые ограничения, президент Владимир Путин говорил, что России удалось преодолеть связанные с санкциями проблемы.