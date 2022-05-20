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В «Рособоронэкспорте» заявили о выполнении контрактов вопреки трудностям

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил о трудностях с расчетами и нарушении логистических цепочек, но не сомневается, что эти проблемы будут решены, контрактные же обязательства Россией выполняются
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия выполняет обязательства по поставкам оружия, несмотря на трудности с расчетами и нарушение логистических цепочек, заявил генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Михеев журналистам на международной выставке HeliRussia, сообщает «РИА Новости».

«У меня нет сомнений, что в ближайшей перспективе мы сможем решить все вопросы с маршрутизацией платежей, транспортировкой, переведем расчеты в национальные валюты, не допустим разбалансировки системы ВТС [военно-техническое сотрудничество]», — заверил он.

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По его словам, военно-техническое сотрудничество России с зарубежными странами должно перейти «на качественно новый уровень, что обеспечит загрузку предприятий отечественного ОПК и кооперацию оборонных отраслей промышленности со странами-партнерами».

«Рособоронэкспорт» планирует поставить более 200 вертолетов до 2025 года в 24 страны, сумма контрактов превышает $3 млрд, сообщил также Михеев.

Накануне в компании сообщили, что представят на выставке новые и модернизированные российские вертолеты, в том числе боевой разведывательно-ударный Ка-52, модернизированные варианты боевого вертолета Ми-28НЭ и военно-транспортного Ми-171Ш, а также транспортно-десантный Ми-38Т. Будут также продемонстрированы транспортно-боевой вертолет Ми-35М, военно-транспортные и многоцелевые Ми-17В-5, Ка-32А11М, Ка-226Т и «Ансат».

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Елена Чернышова
Рособоронэкспорт поставки оружия Александр Михеев
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