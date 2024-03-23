Подозреваемых в нападении на «Крокус» задержали близ границы с Украиной
Спецслужбы задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной, четырех подозреваемых, которые участвовали в нападении на «Крокус Сити Холл», сообщает Следственный комитет.
«Следователи СКР приступили к работе с ними», — говорится в сообщении.
По данным ФСБ, всего в связи с терактом задержали 11 человек, из них четверо — непосредственные участники атаки. Как заявили в Кремле, спецслужба работает над «выявлением пособнической базы» террористов.
Как утверждают в центре общественных связей ФСБ, подозреваемые «имели контакты на украинской стороне», они собирались перейти украинскую границу. Нападение было тщательно спланировано, заявило ведомство.
По последним данным СК, в результате атаки погибли 93 человека.
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