СК: четырех подозреваемых в нападении на «Крокус» задержали в Брянской области

Подозреваемых в нападении на «Крокус» задержали близ границы с Украиной

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Спецслужбы задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной, четырех подозреваемых, которые участвовали в нападении на «Крокус Сити Холл», сообщает Следственный комитет.

«Следователи СКР приступили к работе с ними», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, всего в связи с терактом задержали 11 человек, из них четверо — непосредственные участники атаки. Как заявили в Кремле, спецслужба работает над «выявлением пособнической базы» террористов.

Как утверждают в центре общественных связей ФСБ, подозреваемые «имели контакты на украинской стороне», они собирались перейти украинскую границу. Нападение было тщательно спланировано, заявило ведомство.

По последним данным СК, в результате атаки погибли 93 человека.