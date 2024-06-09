В Минцифры заявили о помощи раненому главе «Цифровых платформ» в восстановлении

В Минцифры пообещали помочь главе «Цифровых платформ» после нападения

Максут Шадаев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Минцифры окажет помощь в восстановлении гендиректору АНО «Цифровые платформы» Арсению Щельцину, на которого совершили нападение, заявил глава министерства Максут Шадаев. Его обращение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

«Рассчитываю, что виновные будут наказаны», — написал он.

Глава Минцифры назвал Щельцина дружелюбным человеком, который всю жизнь посвятил IT-сфере. По словам Шадаева, последний раз он видел главу «Цифровых платформ» неделю назад.

7 июня на Щельцина и его друга Ивана Позднякова напали возле жилого дома на Сиреневом бульваре в Москве. Мужчины не были знакомы со злоумышленником. Подозреваемый нанес обоим несколько ножевых ранений, главу «Цифровых платформ» госпитализировали, его друг умер в машине скорой.

По данным Baza, нападавший — лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин. Конфликт начался, когда Щельцин и Поздняков сделали замечание находившемуся в состоянии опьянения музыканту и его девушке, сообщил телеграм-канал.

Следственный комитет возбудил дело о покушении на убийство, подозреваемого задержали и предъявили обвинение. Щельцина прооперировали, он пришел в себя.