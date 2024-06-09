СК возбудил дело после нападения на главу АНО «Цифровые платформы»

СК возбудил дело о покушении на убийство двух и более лиц после нападения на главу АНО «Цифровые платформы» и его друга. Подозреваемый задержан, им оказался лидер рок-группы «Пасека», пишет ТАСС

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве задержали подозреваемого в нанесении ножевых ударов двум мужчинам, возбуждено дело о покушении на убийство (ч. 2 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК), сообщили в пресс-службе столичного СК. По данным ТАСС, речь идет о нападении на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина.

По версии следствия, конфликт произошел вечером 7 июня возле жилого дома на Сиреневом бульваре в Москве. Подозреваемый не был ранее знаком с оппонентами и «нанес им множественные ножевые ранения», один из них скончался в машине скорой помощи, второй госпитализирован, отметили в СК.

Подозреваемого задержали и предъявили обвинение, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Следствие намерено ходатайствовать об аресте. Максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Телеграм-канал Baza и «Известия» ранее сообщали, что нападение на Щельцина и его друга Ивана Познякова произошло на Сиреневом бульваре. Они сделали замечание находившейся в состоянии алкогольного опьянения паре, в результате чего мужчина нанес три ножевых удара Щельцину и девять — Познякову. Последний скончался, а главу АНО «Цифровые платформы» госпитализировали.

Подозреваемым оказался 47-летний лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин, пишут Baza и ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он заявил, что Позняков и Щельцин напали первые и оскорбляли его девушку, отмечает SHOT . Привлечение фигуранта к уголовной ответственности находится на контроле в Измайловской межрайонной прокуратуре.

Щельцину 34 года, он является гендиректором АНО «Цифровые платформы», членом IT-советов при Госдуме, Совете Федерации, Минцифры, Минпромторга и других органах власти. Ранее он возглавлял департамент интернет-коммуникаций Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» и руководил проектами Института развития интернета.