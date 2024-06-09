 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

При обстреле поселка Новая Маячка в Херсонской области погиб человек

Сальдо: при обстреле поселка Новая Маячка в Херсонской области погиб человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилой сектор поселка Новая Маячка в Херсонской области из реактивной системы залпового огня, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в телеграм-канале.

«Убит местный житель — молодой человек 1998 года рождения. Ранена женщина», — написал Сальдо.

Пострадавшую госпитализировали в центральную районную больницу поселка Каланчак. В результате удара также разрушены два частных дома.

Ранее в регионе объявляли ракетную и авиационную опасность.

В Херсонской области объявили авиационную опасность
Политика
Херсон

7 июня село Садовое в Херсонской области попало под обстрел. Населенный пункт атаковали дважды: сначала с помощью управляемой авиабомбы французского производства, а затем из реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате обстрела погибли 22 человека, еще 15 пострадали. Следственный комитет после случившегося завел уголовное дело о теракте.

В тот же день под обстрел попал Луганск. В результате атаки погибли шесть человек, еще 60 пострадали. Российский МИД пообещал наказать причастных к обеим атакам. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала обстрелы «акциями устрашения».

Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео

Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных

Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми

Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам

Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика

Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений

Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото

Новые кадры из Луганска после удара ВСУ

Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива

Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает

Теги
Военная операция на Украине Владимир Сальдо Херсонская область
Материалы по теме
В Херсонской области объявили авиационную опасность
Политика
СК возбудил дело о теракте после обстрела села в Херсонской области
Политика
Число жертв обстрела в Херсонской области выросло до 22
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 07 июн, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 07 июн, 16:34
Transfermarkt назвал самых дорогих российских игроков Спорт, 17:08
В горах на границе Украины с Румынией обнаружили тело погибшего мужчины Политика, 17:04
Японский миллиардер попал в аварию на гонках Общество, 16:57
Губернатор Воронежской области сообщил об авиационной опасности в регионе Политика, 16:56
Боксера Гарсию арестовали в США за дебош в отеле с ущербом на $15 тыс. Спорт, 16:33
В Праге задержали иностранца после введения особых мер безопасности Общество, 16:31
Генштаб ВСУ назвал сложной ситуацию на покровском направлении Политика, 16:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На главу АНО «Цифровые платформы» напали в Москве Общество, 16:17
При обстреле поселка Новая Маячка в Херсонской области погиб человек Политика, 16:11
«Величайший вратарь». Бобровский стал героем матча финала плей-офф НХЛ Спорт, 15:55
Сменившая гражданство россиянка выиграла студенческий чемпионат в США Спорт, 15:52
В Саратове отменили концерт певицы Доры Общество, 15:50
Обвиняемого в убийстве замглавы писавшей доносы организации арестовали Общество, 15:45
В Молдавии назвали число нелегально въехавших украинцев с 2022 года Политика, 15:30