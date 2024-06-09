При обстреле поселка Новая Маячка в Херсонской области погиб человек
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилой сектор поселка Новая Маячка в Херсонской области из реактивной системы залпового огня, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в телеграм-канале.
«Убит местный житель — молодой человек 1998 года рождения. Ранена женщина», — написал Сальдо.
Пострадавшую госпитализировали в центральную районную больницу поселка Каланчак. В результате удара также разрушены два частных дома.
Ранее в регионе объявляли ракетную и авиационную опасность.
7 июня село Садовое в Херсонской области попало под обстрел. Населенный пункт атаковали дважды: сначала с помощью управляемой авиабомбы французского производства, а затем из реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате обстрела погибли 22 человека, еще 15 пострадали. Следственный комитет после случившегося завел уголовное дело о теракте.
В тот же день под обстрел попал Луганск. В результате атаки погибли шесть человек, еще 60 пострадали. Российский МИД пообещал наказать причастных к обеим атакам. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала обстрелы «акциями устрашения».
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