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ПМЭФ-2024 ,  
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Захарова заявила о «кознях Запада» перед ПМЭФ

Сюжет
ПМЭФ-2024
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Запад строил козни перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ), но Россия выстраивает отношения с мировым большинством. Об этом на полях мероприятия заявила ТАСС официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Да, западники всегда будут строить козни. И здесь, [на форуме], и когда мы едем куда-то», — сказала она. По словам Захаровой, российским дипломатам не дают визы, пролетные документы, аккредитации, угрожают не разрешать посадку самолета.

Россия, в свою очередь, занимается конструктивной повесткой и выстраиванием отношений с мировым большинством, отметила представитель МИДа. В пример она привела африканское турне министра иностранных дел Сергея Лаврова. «Вот там как раз и развивается то, что мы называем многополярностью, причем об этом говорят все», — заключила она.

Нидерланды отказали России в аккредитации делегации на конференцию ЮНЕСКО
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Фото:Bumble Dee / Fotodom / Shutterstock

МИД считает «дискриминацией по национальному признаку» отказ в аккредитациях на международные мероприятия, которые участились после начала Россией военной операции на Украине. В частности, в середине мая Россия получила отказ от властей Нидерландов в аккредитации на международную конференцию ЮНЕСКО, которая должна была пройти в Гааге.

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Мария Захарова МИД аккредитация ПМЭФ
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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