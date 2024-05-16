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Политика ,  
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Нидерланды отказали России в аккредитации делегации на конференцию ЮНЕСКО

Российская делегация получила отказ от властей Нидерландов в аккредитации на международную конференцию ЮНЕСКО, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее информации, конференция открылась в Гааге 13 мая. Мероприятие под названием «Культурное наследие и мир: 70 лет Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» проводится при поддержке нескольких нидерландских министерств — иностранных дел, обороны, а также образования, культуры и науки.

«Члены российской делегации в самый последний момент получили от организаторов отказ в аккредитации на конференцию, а российскому эксперту не выдали визу», — отметила Захарова.

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В МИД России сочли такое решение «чистой дискриминацией по национальному признаку». Захарова обратилась к мировому сообществу с пожеланием «непредвзято относиться к защите наследия, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций и конфликтов, вне зависимости от региона, где оно расположено».

Она напомнила, что Россия является ответственной стороной Гаагской конвенции о защите культурных ценностей при вооруженных конфликтах, которая была принята 14 мая 1954 года.

По ее словам, с начала военной операции на Украине МИД передал в Минобороны координаты объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и других памятников, подлежащих защите. Захарова уточнила, что российская армия придерживается соответствующих международных обязательств, в том числе по конвенции 1954 года.

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Теги
Нидерланды российская делегация отказ ЮНЕСКО

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

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На будущее

сформировать наследство
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