Нидерланды отказали России в аккредитации делегации на конференцию ЮНЕСКО
Российская делегация получила отказ от властей Нидерландов в аккредитации на международную конференцию ЮНЕСКО, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
По ее информации, конференция открылась в Гааге 13 мая. Мероприятие под названием «Культурное наследие и мир: 70 лет Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» проводится при поддержке нескольких нидерландских министерств — иностранных дел, обороны, а также образования, культуры и науки.
«Члены российской делегации в самый последний момент получили от организаторов отказ в аккредитации на конференцию, а российскому эксперту не выдали визу», — отметила Захарова.
Она напомнила, что Россия является ответственной стороной Гаагской конвенции о защите культурных ценностей при вооруженных конфликтах, которая была принята 14 мая 1954 года.
По ее словам, с начала военной операции на Украине МИД передал в Минобороны координаты объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и других памятников, подлежащих защите. Захарова уточнила, что российская армия придерживается соответствующих международных обязательств, в том числе по конвенции 1954 года.
Видеокадры с задержанием человека, стрелявшего в премьер-министра Словакии
Полное видео со встречи Путина с командующими войсками военных округов
Минобороны сообщило о взятии Работино
Raiffeisen получил предупреждение от Минфина США из-за сделок с Россией
Зеленский отложил все международные поездки из-за сложной ситуации на фронте
Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры
Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Видео
Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS
«Пиратские» фильмы вернулись в прокат российских кинотеатров
Льготная ипотека на вторичное жилье: кто сможет ею воспользоваться
«Сургутнефтегаз» предложил одну из самых высоких дивдоходностей. Сколько заплатит компания
На Сахалине нашли капсулу времени. Фото
Генерал Лапин получил новое назначение
Инвесторам придется проходить еще одно тестирование. Предложение ЦБ
Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?