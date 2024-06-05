 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Воронежу

Губернатор Гусев сообщил о сбитом на подлете к Воронежу беспилотнике
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на подлете к Воронежу, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу на предельно низкой высоте был обнаружен и уничтожен БПЛА противника», — написал Гусев.

Никто не пострадал, разрушений на земле нет, отметил глава региона. При этом он подчеркнул, что режим опасности атаки дронов в регионе не вводился.

В результате атаки дрона на автобус в Шебекино пострадали три женщины
Политика

В прошлый раз в Воронежской области сбили беспилотник в ночь с 30 на 31 мая. По словам Гусева, дрон уничтожили силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы на подлете к Воронежу. Последствий на земле не было.

Забастовка фермеров на тракторах в Брюсселе. Видео

Видеокадры из автобуса, который попал под обстрел в Москве

Шахта лифта обрушилась в здании в центре Москвы во время ремонта. Видео

В правительстве Италии фразой «наденьте каску и не злите» ответили Макрону

Стало известно, какие президенты выступят вместе с Путиным на ПМЭФ

НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией

Лукашенко пострелял из лука в Монголии. Видео

Глава МИД Турции заявил о желании страны вступить в БРИКС вместо ЕС

Что пьёт Петербург во время ПМЭФ

Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на Евро-2024. Таблица

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба

Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?

Как выглядят две самые древние и далекие от Земли галактики

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в июне 2024 года
Теги
Воронеж Воронежская область Александр Гусев ПВО беспилотники дроны
Материалы по теме
Гладков сообщил об атаке дронов-камикадзе на село Муром
Политика
Два украинских дрона атаковали КАМАЗ и легковую машину в поле у Шебекино
Политика
Над Курской областью сбили беспилотник
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 96,56 (-0,31) Инвестиции, 04 июн, 16:40 Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 88,76 (-0,62) Инвестиции, 04 июн, 16:40
Forbes назвал «чудо-оружием» российские авиабомбы КАБ-500 и КАБ-1000 Политика, 06:06
МГУ опустился на третье место в рейтинге вузов по зарплатам айтишников Общество, 06:01
Четверо иностранных студентов утонули в реке в Великом Новгороде Общество, 05:59
В Белом доме не исключили новых заявлений по изъятию активов России Политика, 05:22
Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Воронежу Политика, 05:20
На суде по делу Хантера Байдена показали его фотографии с кокаином Политика, 05:05
Военные назвали эффективное оружие против украинских дронов Политика, 04:56
Максимальный фокус: как развить концентрацию внимания
7-дневный интенсив
Подробнее
Захарова назвала артхаусом законопроект США о санкциях против МУС Политика, 04:46
Сайт, приложение, маркетплейс и офлайн: на чем построен успех e-commerce РБК и Яндекс Реклама, 04:33
Белый дом заявил, что прибывающее оружие помогло ВСУ «выбраться из ямы» Политика, 04:20
«Ъ» узнал о планах Петербурга и Подмосковья по штрафам на платных трассах Общество, 03:59
«Ведомости» узнали, что Безбородов покинет должность ректора РГГУ Общество, 03:59
В полиции Украины сообщили об аресте российских активов почти на $1 млрд Политика, 03:28
Аксаков не исключил постепенного снижения ключевой ставки с сентября Финансы, 03:19