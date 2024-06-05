Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Воронежу

Губернатор Гусев сообщил о сбитом на подлете к Воронежу беспилотнике

Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на подлете к Воронежу, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу на предельно низкой высоте был обнаружен и уничтожен БПЛА противника», — написал Гусев.

Никто не пострадал, разрушений на земле нет, отметил глава региона. При этом он подчеркнул, что режим опасности атаки дронов в регионе не вводился.

В прошлый раз в Воронежской области сбили беспилотник в ночь с 30 на 31 мая. По словам Гусева, дрон уничтожили силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы на подлете к Воронежу. Последствий на земле не было.