В двух областях объявили опасность атаки беспилотников

В Курской и Воронежской областях объявили опасность атаки беспилотников, сообщили врио губернатора Алексей Смирнов и губернатор Александр Гусев.

В обоих регионах силы ПВО приведены в готовность.

Ранее Смирнов рассказал, что в приграничных районах Курской области 5 июня было ликвидировано и обезврежено 12 украинских дронов. Сбросы с коптеров и атаки дронов-камикадзе фиксировались в Рыльском, Кореневском, Суджанском и Глушковском районах. Пострадавших не было, в поселке Краснооктябрьский из-за беспилотника было нарушено газоснабжение, его восстановили.

Ночью 5 июня силы ПВО сбили дрон на подлете к Воронежу, пострадавших и разрушений не было, сообщал Гусев.