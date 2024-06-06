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Военная операция на Украине ,  
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В двух областях объявили опасность атаки беспилотников

В Курской и Воронежской областях объявили опасность атаки беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской и Воронежской областях объявили опасность атаки беспилотников, сообщили врио губернатора Алексей Смирнов и губернатор Александр Гусев.

В обоих регионах силы ПВО приведены в готовность.

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Ранее Смирнов рассказал, что в приграничных районах Курской области 5 июня было ликвидировано и обезврежено 12 украинских дронов. Сбросы с коптеров и атаки дронов-камикадзе фиксировались в Рыльском, Кореневском, Суджанском и Глушковском районах. Пострадавших не было, в поселке Краснооктябрьский из-за беспилотника было нарушено газоснабжение, его восстановили.

Ночью 5 июня силы ПВО сбили дрон на подлете к Воронежу, пострадавших и разрушений не было, сообщал Гусев.

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Теги
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