В Воронежской области объявили авиационную опасность
Власти Воронежской области объявили в регионе режим авиационной опасности, жителям рекомендовано перейти в укрытия, сообщил губернатор области Александр Гусев.
Он посоветовал жителям, находящимся в домах и квартирах, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например в коридоре, ванной, кладовой.
На улице необходимо зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
Накануне в регионе объявляли опасность атаки беспилотников. Через два часа ее отменили.
Ночью 5 июня силы ПВО сбили дрон на подлете к Воронежу, пострадавших и разрушений не было, сообщал тогда Гусев.
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