В Воронежской области объявили авиационную опасность

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Власти Воронежской области объявили в регионе режим авиационной опасности, жителям рекомендовано перейти в укрытия, сообщил губернатор области Александр Гусев.



Он посоветовал жителям, находящимся в домах и квартирах, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например в коридоре, ванной, кладовой.

На улице необходимо зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Накануне в регионе объявляли опасность атаки беспилотников. Через два часа ее отменили.

Ночью 5 июня силы ПВО сбили дрон на подлете к Воронежу, пострадавших и разрушений не было, сообщал тогда Гусев.