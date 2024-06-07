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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области объявили авиационную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Власти Воронежской области объявили в регионе режим авиационной опасности, жителям рекомендовано перейти в укрытия, сообщил губернатор области Александр Гусев.

Он посоветовал жителям, находящимся в домах и квартирах, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например в коридоре, ванной, кладовой.

На улице необходимо зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

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Фото:Ольга Соколова / Global Look Press

Накануне в регионе объявляли опасность атаки беспилотников. Через два часа ее отменили.

Ночью 5 июня силы ПВО сбили дрон на подлете к Воронежу, пострадавших и разрушений не было, сообщал тогда Гусев.

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Теги
Воронежская область опасность авиация Александр Гусев
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