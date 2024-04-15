Депутат Казакова: контрольные в школе проверят на предмет их нужности

В Думе анонсировали проверку контрольных в школе на предмет их нужности

Путин после послания Федеральному собранию поручил сократить число проверочных работ в школах. По данным Рособрнадзора, в некоторых учебных заведениях контрольные занимают 35% времени

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Рособрнадзор проверит, насколько обосновано проведение контрольных работ в школах, а где их устраивают «по традиции», сообщила ТАСС глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»).

На основе результатов проверки комитет решит, нужны ли изменения в законодательстве. «Все должно вести к какому-то результату, а не быть ради того, что «смотрите, сколько мы контрольных провели», — уверена парламентарий. По словам Казаковой, в некоторых школах объясняют, что проводят работы, потому что «как-то так привыкли».

Депутат отметила, что регионы, помимо всероссийских проверочных работ, могут раз в год устраивать собственные контрольные, поскольку «им нужен свой срез знаний, так как есть определенная специфика, в частности, по профессиям».

РБК направил запрос в пресс-службу Рособрнадзора.

После февральского послания Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил сократить в общеобразовательных организациях число проверочных работ, чтобы сформировать «гармоничную, сбалансированную и результативную» учебную нагрузку на школьников.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев отмечал, что в школах в некоторых регионах контрольные работы занимают до 35% учебного времени. Правительство подготовит постановление, по которому регионы должны будут согласовывать проведение проверочных работ на федеральном уровне.

В 2021 году Рособрнадзор и Минпросвещения рекомендовали проводить контрольные и проверочные работы в школах не чаще, чем один раз в две с половиной недели по каждому предмету в одной параллели.