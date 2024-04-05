Рособрнадзор обнаружил школы, где 35% времени уходит на контрольные
Контрольные работы в некоторых школах России занимают до 35% и более от всего учебного времени, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.
«Наш мониторинг в рамках работы вот этой бюрократии показал, что есть субъекты, есть школы, где по предметам до 35% и выше времени уходит только на контрольные работы», — сказал он.
Музаев добавил, что в ближайшие дни будет опубликовано постановление правительства, которое регламентирует проведение контрольных на федеральном уровне. Все работы, которые проходят в региональных школах, будут согласовывать, пояснил он.
С 1 сентября 2023 года в школах действуют единые образовательные программы.
Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что это позволяет решить проблему необоснованной нагрузки на школьников. «Когда школы работали по своим программам, в том числе задавали домашние задания вне рамок стандартов, конечно, вело к перегрузке», — пояснил он (цитата по ТАСС).
Президент Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил усовершенствовать школьную программу, в том числе сократить домашние задания и убрать лишние контрольные.
В октябре 2023 года Музаев сообщил, что в российских школах не будут проводить всероссийские проверочные работы по иностранным языкам. Он назвал это решение «консолидированным».
Музаев отметил, что проверочные работы по другим предметам останутся, однако будут нюансы, связанные с процедурой проведения этих контрольных для 11-х классов.
Глава Рособрнадзора подчеркнул тогда, что речи о полной отмене проверочных работ не идет.
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