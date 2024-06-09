КНДР снова отправила воздушные шары с мусором и навозом в Южную Корею
КНДР снова запустила воздушные шары с мусором и навозом в Южную Корею. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.
Военные попросили сограждан не приближаться к объектам и сообщать об их обнаружении в ближайшие военные или полицейские органы.
Северная Корея 28 и 29 мая отправила около 260 воздушных шаров с мусором и экскрементами в Южную Корею. Они упали в различных местах по всей стране, достигнув юго-восточной провинции Южный Кёнсан.
Перед отправкой шаров заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Ир сообщил, что на территории республики были замечены агитационные материалы, распространяемые Южной Кореей. «Макулатура и мусор скоро будут разбрасываться в приграничные районы республики Корея и в ее глубь, чтобы страна испытала, насколько большой труд требуется для их уборки», — предупредил он.
1 июня КНДР повторила акцию с шарами. Всего Северная Корея направила в Южную Корею около тысячи воздушных шаров с мусором и навозом. Через несколько дней группа северокорейских беженцев направила с территории Южной Кореи в КНДР воздушные шары с листовками, осуждающими действия Пхеньяна.
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