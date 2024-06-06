Южная Корея направила в КНДР воздушные шары с листовками
Группа северокорейских беженцев направила с территории Южной Кореи в КНДР воздушные шары с осуждающими действия Пхеньяна листовками. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Акцию устроило объединение «Коалиция за свободную Северную Корею». Активисты запустили 10 больших воздушных шаров. Внутри них разместили 200 тыс. антисеверокорейских бюллетеней, 5 тыс. USB-накопителей с южнокорейской музыкой и фильмами, а также 2 тыс. однодолларовых чеков.
За последние несколько дней КНДР отправила на территорию Южной Кореи почти 1 тыс. воздушных шаров, к которым были прикреплены пакеты с мусором и навозом. По данным северокорейского агентства ЦТАК, на соседнюю территорию направили 15 т мусора. В КНДР объяснили, что эти действия являются ответом на распространение пропагандистских листовок со стороны Сеула. Кроме того, Пхеньян с помощью шаров глушит сигналы GPS в приграничной зоне.
В ответ Совет нацбезопасности Южной Кореи решил приостановить действие межкорейского пакта о снижении напряженности, которое стороны заключили в 2018 году, до восстановления взаимного доверия с соседней страной.
Власти уточнили, что это позволит проводить военные учения вблизи демаркационной линии, и «более адекватно и незамедлительно реагировать на северокорейские провокации».
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