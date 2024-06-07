Сальдо заявил об ударе по Херсонской области из РСЗО HIMARS и авиабомбой
Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды обстреляли село Садовое в Херсонской области, заявил журналистам губернатор региона Владимир Сальдо.
Первый раз село, где в результате удара погибли более 20 человек, атаковали контролируемой авиабомбой, сообщил Сальдо.
«После первого прилета люди из соседних домов выбежали помогать пострадавшим, через короткий промежуток времени был прилет ракеты HIMARS», — добавил он (цитата по ТАСС).
ВСУ обстреляли магазин в селе Садовое Голопристанского муниципального округа Херсонской области вечером 7 июня. В результате атаки погиб 21 человек. Жертвой удара стал один ребенок. Минимум пять человек получили ранения.
Село Садовое находится на западе региона, на правом берегу Днепра. Расстояние до районного центра — города Голая Пристань — 45 км, до Херсона — 85 км. По данным переписи 2001 года, население села составляло 683 человека.
На Калужском шоссе в Подмосковье заметили смерч. Видео
Российскую альтернативу телеигры «Форт Боярд» снимут в Кронштадте. Фото
Зампред ВТБ сравнил политику Центробанка с «Игрой в бисер»
Видеокадры с киллером, который преследует и стреляет в мужчину в Москве
Крупнейший импортер призвал отменить НДС на вино
Байден заявил о запрете Украине бить по Москве и Кремлю американскими ракетами
Греф и Костин спрогнозировали повышение ключевой ставки. Подробности
ЦБ в день рождения Пушкина выпустил памятную монету с героями сказок. Видео
Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпускать автомобили Maxeed
Набиуллина назвала три задачи для экономики России на ближайшие года. Подробности