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Военная операция на Украине ,  
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Сальдо заявил об ударе по Херсонской области из РСЗО HIMARS и авиабомбой

Сальдо: по Херсонской области ударили из РСЗО HIMARS и управляемой авиабомбой
Сюжет
Военная операция на Украине
Последствия обстрела села Садовое
Последствия обстрела села Садовое (Фото: Владимир Сальдо / Telegram)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды обстреляли село Садовое в Херсонской области, заявил журналистам губернатор региона Владимир Сальдо.

Первый раз село, где в результате удара погибли более 20 человек, атаковали контролируемой авиабомбой, сообщил Сальдо.

«После первого прилета люди из соседних домов выбежали помогать пострадавшим, через короткий промежуток времени был прилет ракеты HIMARS», — добавил он (цитата по ТАСС).

Число жертв обстрела в Херсонской области выросло до 22
Политика
Фото:SALDO_VGA / Telegram

ВСУ обстреляли магазин в селе Садовое Голопристанского муниципального округа Херсонской области вечером 7 июня. В результате атаки погиб 21 человек. Жертвой удара стал один ребенок. Минимум пять человек получили ранения.

Село Садовое находится на западе региона, на правом берегу Днепра. Расстояние до районного центра — города Голая Пристань — 45 км, до Херсона — 85 км. По данным переписи 2001 года, население села составляло 683 человека.

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Теги
Военная операция на Украине Владимир Сальдо Херсонская область
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