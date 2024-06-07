Сальдо: по Херсонской области ударили из РСЗО HIMARS и управляемой авиабомбой

Сальдо заявил об ударе по Херсонской области из РСЗО HIMARS и авиабомбой

Последствия обстрела села Садовое (Фото: Владимир Сальдо / Telegram)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды обстреляли село Садовое в Херсонской области, заявил журналистам губернатор региона Владимир Сальдо.

Первый раз село, где в результате удара погибли более 20 человек, атаковали контролируемой авиабомбой, сообщил Сальдо.

«После первого прилета люди из соседних домов выбежали помогать пострадавшим, через короткий промежуток времени был прилет ракеты HIMARS», — добавил он (цитата по ТАСС).

ВСУ обстреляли магазин в селе Садовое Голопристанского муниципального округа Херсонской области вечером 7 июня. В результате атаки погиб 21 человек. Жертвой удара стал один ребенок. Минимум пять человек получили ранения.

Село Садовое находится на западе региона, на правом берегу Днепра. Расстояние до районного центра — города Голая Пристань — 45 км, до Херсона — 85 км. По данным переписи 2001 года, население села составляло 683 человека.