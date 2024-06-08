Мантуров назвал основную задачу России в космосе

Главные цели России в космосе — это выход на новые рубежи и сохранение лидерства как космической державы. В этом ключе приоритетом страны является производство и запуск спутников для создания орбитальных группировок, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров «РИА Новости» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Цель стоит не отставать и стараться выходить на новые рубежи <…> Мы, к сожалению, не первые в части орбитальных группировок — по связным спутникам и дистанционному зондированию Земли. Нам нужно очень интенсивно сегодня и производить, и запускать их, создавая и наращивая эти группировки», — сказал он.

Однако заниматься развитием орбитальных группировок в одиночку государству будет сложно, отметил Мантуров. Поэтому власти рассчитывают на инициативы частных компаний, которые готовы поддержать, сказал он.

Кроме того, для сохранения статуса лидирующей космической державы, России необходимо создать собственную орбитальную станцию, добавил вице-премьер.

В апреле Мантуров рассказал, что на тот момент российская орбитальная группировка насчитывала более 240 космических аппаратов. До конца года власти рассчитывали запустить еще около 100 спутников.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, в свою очередь, отмечал, что Россия по размеру группировки на орбите занимает четвертое место после США, Китая и Великобритании, хотя доля страны в мировой орбитальной группировке составляет около 2,5% и постоянно уменьшается. По его оценке, к 2036 году российскую орбитальную группировку можно увеличить в 15 раз за счет внедрения конвейерного производства спутников и привлечения к работе частных компаний.

Президент России Владимир Путин в октябре 2023 года поручил обеспечить массовый запуск спутников и «радикально снизить» стоимость их доставки на орбиту. Глава государства потребовал наладить серийное производство и перейти к конвейерной сборке.