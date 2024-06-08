 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
ПМЭФ-2024 ,  
0 

Мантуров назвал основную задачу России в космосе

Мантуров: создание орбитальных группировок — главная задача России в космосе
Сюжет
ПМЭФ-2024

Главные цели России в космосе — это выход на новые рубежи и сохранение лидерства как космической державы. В этом ключе приоритетом страны является производство и запуск спутников для создания орбитальных группировок, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров «РИА Новости» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Цель стоит не отставать и стараться выходить на новые рубежи <…> Мы, к сожалению, не первые в части орбитальных группировок — по связным спутникам и дистанционному зондированию Земли. Нам нужно очень интенсивно сегодня и производить, и запускать их, создавая и наращивая эти группировки», — сказал он.

Однако заниматься развитием орбитальных группировок в одиночку государству будет сложно, отметил Мантуров. Поэтому власти рассчитывают на инициативы частных компаний, которые готовы поддержать, сказал он.

Рябков назвал вбросом обвинения США в запуске Россией противоспутника
Политика
Фото:Global Look Press

Кроме того, для сохранения статуса лидирующей космической державы, России необходимо создать собственную орбитальную станцию, добавил вице-премьер.

В апреле Мантуров рассказал, что на тот момент российская орбитальная группировка насчитывала более 240 космических аппаратов. До конца года власти рассчитывали запустить еще около 100 спутников.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, в свою очередь, отмечал, что Россия по размеру группировки на орбите занимает четвертое место после США, Китая и Великобритании, хотя доля страны в мировой орбитальной группировке составляет около 2,5% и постоянно уменьшается. По его оценке, к 2036 году российскую орбитальную группировку можно увеличить в 15 раз за счет внедрения конвейерного производства спутников и привлечения к работе частных компаний.

Президент России Владимир Путин в октябре 2023 года поручил обеспечить массовый запуск спутников и «радикально снизить» стоимость их доставки на орбиту. Глава государства потребовал наладить серийное производство и перейти к конвейерной сборке.

Теги
Персоны
Денис Мантуров космос
Денис Мантуров фото

Денис Мантуров

первый вице-премьер
23 февраля 1969 года
Материалы по теме
Маск сообщил, что на спутниках Юпитера можно найти «много интересного»
Технологии и медиа
Рябков назвал вбросом обвинения США в запуске Россией противоспутника
Политика
Пентагон заявил о запуске Россией в космос противоспутникового аппарата
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 07 июн, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 07 июн, 16:34
Мантуров назвал основную задачу России в космосе Технологии и медиа, 18:07
Наказанная за договорняки «Чайка» спустя три года вернулась в Первую лигу Спорт, 17:55
ЦАХАЛ показала кадры с освобожденным из плена ХАМАС петербуржцем Политика, 17:55
На Украине впервые за уклонение от армии посадили в тюрьму на пять лет Политика, 17:46
Над Белгородской областью сбили дрон Политика, 17:40
Глава Абхазии анонсировал запуск рейсов из Сухума в семь городов России Общество, 17:35
«Аэрофлот» отменил рейс из Бишкека в Москву из-за птиц на взлетной полосе Общество, 17:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Снижение расходов, улучшение качества: все - о DevOps-инструментах для ПО РБК и Сфера, 17:31
Первая ракетка мира выиграла «Ролан Гаррос» третий год подряд Спорт, 17:21
Шольц призвал Путина признать, что «Украина сильна» Политика, 17:20
Тарпищев предрек Медведеву и Рублеву успешное выступление на Олимпиаде Спорт, 17:07
Следствие попросило московский суд арестовать омского депутата-единоросса Политика, 16:58
Минцифры изменят порядок оформления займов через «Госуслуги» Финансы, 16:50
Times узнала об опасениях по поводу «зависимости» Зеленского от Ермака Политика, 16:42