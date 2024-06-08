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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области объявили ракетную опасность

Гладков: на всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

На территории всей Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщил в телеграм-канале областной губернатор Вячеслав Гладков.

Он попросил жителей спуститься в подвалы и оставаться там до отбоя сигнала о ракетной угрозе.

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Белгородская область в последние месяцы подвергается интенсивным обстрелам, в регионе периодически объявляют ракетную опасность. В последний раз это произошло утром 8 июня: тогда режим действовал в Белгороде и соседнем районе.

Вечером 5 июня Гладков сообщил, что российские средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Фрагменты снарядов пробили кровли многоквартирного дома и частного жилого домовладения, также осколками был посечен автомобиль. Пострадавших, по словам губернатора, не было.

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Вячеслав Гладков Белгородская область ракетная опасность обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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