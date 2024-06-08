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Военная операция на Украине ,  
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Белгородские «скорые» оборудовали системами радиоэлектронной борьбы

Сюжет
Военная операция на Украине
В скором времени РЭБ установят еще на 11 машин, общее число медтранспорта с такой защитой достигнет 30. Власти региона заверили, что подавители сигнала не помешают работе кардиографа и другим аппаратам
Фото: Елизавета Демидова / ТАСС
Фото: Елизавета Демидова / ТАСС

На 19 автомобилей скорой помощи, работающих в приграничной территории Белгородской области, установили системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Оборудование, которое помогает нам бороться с беспилотниками. Продолжаем эту работу, в работе сейчас еще 11 автомобилей. Будем работать и с другими видами транспорта», — рассказал он.

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Фото:Александр Ермоченко / Reuters

Медицинский транспорт будет оборудован РЭБ «Волнорез», рассказывал разработчик системы агентству «РИА Новости». По его словам, эти машины эвакуируют мирных жителей из районов, куда регулярно прилетают беспилотники. Разработчик назвал адаптацию защитного комплекса нелегкой задачей — было необходимо не допустить радиоэлектронного влияния систем на реанимационное и другое медицинское оборудование.

Гладков заверял, что подавители сигнала никак не помешают работе основных медицинских приборов: кардиографа, аппарата ИВЛ и других.

Обеспечить машины скорой помощи, работающие в приграничной зоне, системами РЭБ, дал в апреле президент Владимир Путин. Речь шла о 15-километровой зоне от линии боевого соприкосновения, а также на прилегающих территориях.

Власти Белгородской области после начала Россией военной операции на Украине регулярно сообщают об опасности атаки ракет или дронов.

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Вячеслав Гладков Белгородская область Белгород РЭБ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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