В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Губернатор призвал жителей спуститься в подвал и оставаться там до отбоя тревоги. Режим опасности ввели в 7:35 мск. Спустя 17 минут, в 7:52 мск, Гладков написал об отбое.
В 8:15 мск глава региона снова сообщил, что в Белгороде и районе объявлена ракетная опасность. Через 14 минут сигнал тревоги отменили.
Накануне, 7 июня, в Белгороде и окрестностях вводили режим ракетной опасности четыре раза.
Утром в тот же день украинский дрон-камикадзе атаковал машину, выезжавшую из села Новопетровка Валуйского городского округа. Внутри находилась женщина, она погибла.
Вечером Гладков сообщил об атаке еще одного беспилотника на село Малиновка Белгородского района. Дрон-камикадзе застрял в окне частного дома и не сдетонировал.
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