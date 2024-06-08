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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Губернатор призвал жителей спуститься в подвал и оставаться там до отбоя тревоги. Режим опасности ввели в 7:35 мск. Спустя 17 минут, в 7:52 мск, Гладков написал об отбое.

В 8:15 мск глава региона снова сообщил, что в Белгороде и районе объявлена ракетная опасность. Через 14 минут сигнал тревоги отменили.

В Белгородском районе дрон-камикадзе застрял в окне дома
Политика

Накануне, 7 июня, в Белгороде и окрестностях вводили режим ракетной опасности четыре раза.

Утром в тот же день украинский дрон-камикадзе атаковал машину, выезжавшую из села Новопетровка Валуйского городского округа. Внутри находилась женщина, она погибла.

Вечером Гладков сообщил об атаке еще одного беспилотника на село Малиновка Белгородского района. Дрон-камикадзе застрял в окне частного дома и не сдетонировал.

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Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков ракетная опасность
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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