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Военная операция на Украине ,  
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На электроподстанции в Днепропетровской области нашли взрывчатку

Минэнерго Украины сообщило о бомбе на подстанции в Днепропетровской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

На электроподстанции в Днепропетровской области было найдено взрывное устройство, сообщило Минэнерго Украины в телеграм-канале.

«На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области было обнаружено взрывное устройство. Для его обезвреживания вызвали полицию и саперов», — говорится в сообщении.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о нескольких атаках по региону прошедшей ночью.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Также в ночь с 25 на 26 мая в Житомирской, Хмельницкой и Киевской областях Украины прогремели взрывы. В городе Староконстантинове в Хмельницкой области пропал свет.

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Днепропетровская область Украина Минэнерго взрывное устройство бомба подстанция
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