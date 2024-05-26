На электроподстанции в Днепропетровской области нашли взрывчатку

Минэнерго Украины сообщило о бомбе на подстанции в Днепропетровской области

Фото: РИА Новости

На электроподстанции в Днепропетровской области было найдено взрывное устройство, сообщило Минэнерго Украины в телеграм-канале.

«На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области было обнаружено взрывное устройство. Для его обезвреживания вызвали полицию и саперов», — говорится в сообщении.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о нескольких атаках по региону прошедшей ночью.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Также в ночь с 25 на 26 мая в Житомирской, Хмельницкой и Киевской областях Украины прогремели взрывы. В городе Староконстантинове в Хмельницкой области пропал свет.