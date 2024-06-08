Кирби назвал участие США в конфликте на Украине катастрофой для Европы

Участие США в конфликте на Украине могло бы привести к катастрофическим последствиям не только для населения страны, но и для всей Европы. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Президент США Джо Байден всегда подчеркивал, что США не хотят третьей мировой войны и не хотят войны с Россией, уточнил Кирби. «Эскалация данного конфликта до такой степени была бы ужасной не только для украинского народа, она бы потенциально имела катастрофические последствия для Европейского континента в целом», — сказал он.

Кирби отметил, что это не в интересах США и что Байден никогда этого не скрывал.

Накануне Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине на общую сумму $225 млн. По информации AP, в новый пакет войдут боеприпасы для комплексов HIMARS, а также минометные системы и разные типы артиллерийских снарядов. Эти вооружения украинские военные могут использовать для нанесения ударов по российской территории для защиты Харькова, соответствующее разрешение США дали в конце мая. В Белом доме подчеркивали, что запрет на использование ракет ATACMS для дальних ударов вглубь России остается в силе.

Российские власти считают страны, которые поддерживают Украину, участниками конфликта. Владимир Путин заявлял, что Москва может поставить свое вооружение в регионы мира, из которых будут наноситься удары по объектам стран, поставляющих Украине оружие. Кремль не стал уточнять, о каких регионах речь.