Макрон призвал освободить арестованного в России француза

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к «скорейшему освобождению» арестованного в России консультанта швейцарского Центра гуманитарного диалога Лорана Винатье, сообщает France 24.

«Элементы пропаганды о нем не соответствуют действительности», — заявил Макрон.

6 июня СК сообщил, что в Москве задержали гражданина Франции по ч. 3 ст. 330.1 УК (непредоставление документов для включения в реестр иностранных агентов). Его заподозрили в сборе сведений о российской военной деятельности. По версии СК, задержанный «на протяжении нескольких лет» занимался сбором информации, не подав документы для включения в реестр иноагентов, не раз посещал Россию и «проводил встречи с гражданами Российской Федерации». Винатье признал вину, сообщил его адвокат Алексей Синицын в суде.

Накануне Замоскворецкий суд Москвы арестовал француза до 5 августа, ему предъявлено обвинение.

Винатье работает консультантом в швейцарском Центре гуманитарного диалога. Макрон заявил, что он не работал на Париж, а занимался дипломатическими вопросами в швейцарской неправительственной организации (НПО), основанной бывшим генсеком ООН Кофи Аннаном.