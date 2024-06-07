Суд в Москве отправил под арест француза Винатье
Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО уроженца Франции, консультанта швейцарского Центра гуманитарного диалога Лорана Винатье по делу уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Меры пресечения в виде заключения под стражу ему назначена на 1 месяц 30 суток, то есть до 5 августа.
Лоран Клод Жан Луи Винатье обвиняется по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ, ему грозит до пяти лет лишения свободы. По словам его адвоката, француз признал вину.
Как следует из материалов дела, Винатье должен был подать в Минюст документы, необходимые для включения в реестр иностранных агентов, но намеренно не делал этого. Также ему вменяется «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации».
Центр гуманитарного диалога, в котором работает Винатье, «участвует в большинстве мировых конфликтов, реализуя посреднические проекты в различных частях Африки, Ближнего Востока, Евразии и Азии», говорится на сайте организации.
Как уточнили в Следственном комитете, сведения, которые собирал француз, могут быть использованы против безопасности государства, если попадут в руки представителям других стран.
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