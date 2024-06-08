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Военная операция на Украине ,  
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Макрон снова пообещал приехать на Украину

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал приехать на Украину. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Елисейском дворце в Париже.

«Я приеду в Украину», — заверил Макрон (цитата по BFM TV).

Он добавил, что Франция продолжит поддерживать «Украину на всех форумах», особенно «на европейском уровне, чтобы попытаться добиться эффективного запуска переговоров» о вступлении в НАТО к концу месяца.

Макрон заявил о начале обучения Францией украинских пилотов
Политика
Фото:Joe Raedle / Getty Images

Макрон в начале года говорил, что в феврале приедет в Киев для обсуждения новых поставок вооружений и завершения подготовки двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

В феврале он отменил визит по соображениям безопасности, что стало неожиданной новостью для других участников поездки и украинских дипломатов.

Challenges писал, что это должен был быть первый самостоятельный визит Макрона на Украину с начала военных действий — летом 2022 года он приезжал в Киев вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и экс-премьером Италии Марио Драги.

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Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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