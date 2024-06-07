В Белгородском районе дрон-камикадзе застрял в окне дома

При атаке Вооруженных сил Украины села Малиновка Белгородского района дрон-камикадзе застрял в окне частного дома, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«При атаке на частный дом дрон застрял в окне и не сдетонировал», — написал он в телеграм-канале. Гладков уточнил, что в доме никого не было.

Территорию оцепили по периметру, дом опечатали. Оперативные службы организовали дежурство, сообщил губернатор, добавив, что специалисты занимаются обезвреживанием взрывного устройства.

Накануне в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском городском округе объявляли ракетную опасность. Утром 7 июня украинский дрон-камикадзе атаковал выезжавшую из села Новопетровка машину, находившаяся внутри женщина погибла.

6 июня дрон-камикадзе атаковал здание администрации Грайворонского городского округа. Пострадал заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Максим Моисеев.