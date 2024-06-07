В Белгородском районе дрон-камикадзе застрял в окне дома
При атаке Вооруженных сил Украины села Малиновка Белгородского района дрон-камикадзе застрял в окне частного дома, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«При атаке на частный дом дрон застрял в окне и не сдетонировал», — написал он в телеграм-канале. Гладков уточнил, что в доме никого не было.
Территорию оцепили по периметру, дом опечатали. Оперативные службы организовали дежурство, сообщил губернатор, добавив, что специалисты занимаются обезвреживанием взрывного устройства.
Накануне в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском городском округе объявляли ракетную опасность. Утром 7 июня украинский дрон-камикадзе атаковал выезжавшую из села Новопетровка машину, находившаяся внутри женщина погибла.
6 июня дрон-камикадзе атаковал здание администрации Грайворонского городского округа. Пострадал заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Максим Моисеев.
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