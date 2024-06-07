 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны отчиталось о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Российские силы противовоздушной обороны вечером в пятницу сбили над Белгородской областью беспилотник, запущенный Вооруженными силами Украины, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, попытка атаковать регион с помощью БПЛА самолетного типа была предпринята около 20:00 мск.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

При атаке украинского дрона на белгородскую Новопетровку погибла женщина
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Утром в пятницу украинский дрон-камикадзе атаковал выезжавшую из села Новопетровка машину, находившаяся внутри женщина погибла, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

На Калужском шоссе в Подмосковье заметили смерч. Видео

Российскую альтернативу телеигры «Форт Боярд» снимут в Кронштадте. Фото

Зампред ВТБ сравнил политику Центробанка с «Игрой в бисер»

Видеокадры с киллером, который преследует и стреляет в мужчину в Москве

Крупнейший импортер призвал отменить НДС на вино

Байден заявил о запрете Украине бить по Москве и Кремлю американскими ракетами

Греф и Костин спрогнозировали повышение ключевой ставки. Подробности

ЦБ в день рождения Пушкина выпустил памятную монету с героями сказок. Видео

Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпускать автомобили Maxeed

Набиуллина назвала три задачи для экономики России на ближайшие года. Подробности
Теги
Минобороны беспилотники Белгородская область
Материалы по теме
Захарова заявила об атаке ВСУ на Белгород сразу после разрешения Блинкена
Политика
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
Политика
При атаке украинского дрона на белгородскую Новопетровку погибла женщина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 16:34
Число жертв обстрела в Херсонской области выросло до 21 Политика, 22:21
Макрон заявил о начале обучения Францией украинских пилотов Политика, 22:04
МВД объявило в розыск Юлию Тимошенко Политика, 22:02
Сборная России разгромила Белоруссию в товарищеском матче Спорт, 21:51
Филатов назвал политически мотивированным лишение ФШР членства в FIDE Спорт, 21:50
Дзюба опубликовал фото из Шанхая, где базируется клуб Слуцкого Спорт, 21:44
Сальдо сообщил о 19 погибших при обстреле магазина в Херсонской области Политика, 21:41
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
5-дневный интенсив
Подробнее
В ЛНР заявили о возможности восстановить обрушившийся в Луганске дом Политика, 21:36
Генсек ООН не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии Политика, 21:34
«Красный Октябрь»: как будет меняться знаковый остров Москвы РБК и Красный Октябрь, 21:30
Глава АвтоВАЗа не исключил повышения цен на Lada осенью Бизнес, 21:29
ООН внесла ЦАХАЛ в черный список нарушителей прав детей Политика, 21:29
Число пострадавших при обстреле Луганска выросло до 57 Политика, 21:28
ПСБ отметил рост доли женщин-инвесторов в три раза за пять лет Пресс-релиз, 21:20