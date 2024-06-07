Минобороны отчиталось о сбитом над Белгородской областью беспилотнике
Российские силы противовоздушной обороны вечером в пятницу сбили над Белгородской областью беспилотник, запущенный Вооруженными силами Украины, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, попытка атаковать регион с помощью БПЛА самолетного типа была предпринята около 20:00 мск.
Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Утром в пятницу украинский дрон-камикадзе атаковал выезжавшую из села Новопетровка машину, находившаяся внутри женщина погибла, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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