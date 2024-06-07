При атаке украинского дрона на белгородскую Новопетровку погибла женщина
Украинский дрон-камикадзе атаковал выезжавшую из села Новопетровка машину, находившаяся внутри женщина погибла. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
В момент атаки в автомобиле находилась семья из трех человек — супруги и их дочь.
«Случилось самое страшное — погибла женщина. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи», — рассказал Гладков.
Мужчина, по его словам, получил множественные осколочные ранения и переломы ног, у его жены — множественные слепые осколочные ранения лица и грудной клетки. Пострадавших доставили в Валуйскую центральную районную больницу.
4 июня еще один украинский беспилотник атаковал в Шебекино служебный автобус, в котором ехали сотрудники местного сельхозпредприятия.
Пострадали три женщины. У одной из них осколочные ранения брюшной полости и бедра, вторая также получила повреждение верхней части ноги. У третьей диагностировали сотрясение и контузию. У автобуса пробита крыша и повреждены окна.
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