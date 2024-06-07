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Военная операция на Украине ,  
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При атаке украинского дрона на белгородскую Новопетровку погибла женщина

Гладков: женщина погибла при атаке дрона ВСУ на машину в районе Новопетровки
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Украинский дрон-камикадзе атаковал выезжавшую из села Новопетровка машину, находившаяся внутри женщина погибла. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В момент атаки в автомобиле находилась семья из трех человек — супруги и их дочь.

«Случилось самое страшное — погибла женщина. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи», — рассказал Гладков.

Мужчина, по его словам, получил множественные осколочные ранения и переломы ног, у его жены — множественные слепые осколочные ранения лица и грудной клетки. Пострадавших доставили в Валуйскую центральную районную больницу.

Гладков сообщил о двух атаках на село Грузское с помощью дронов
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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

4 июня еще один украинский беспилотник атаковал в Шебекино служебный автобус, в котором ехали сотрудники местного сельхозпредприятия.

Пострадали три женщины. У одной из них осколочные ранения брюшной полости и бедра, вторая также получила повреждение верхней части ноги. У третьей диагностировали сотрясение и контузию. У автобуса пробита крыша и повреждены окна.

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Белгородская область Вячеслав Гладков дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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