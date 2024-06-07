Путин заявил о снижении вдвое доли «токсичных» валют в оплате экспорта

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Доля расчетов за российский экспорт в валютах недружественных стран за 2023 год сократилась вдвое, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Трансляцию его выступления вел РБК.

«В прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых токсичных валютах недружественных государств сократилась вдвое», — сказал он.

Доля рубля в экспортных и импортных операциях приближается к 40%, Россия будет наращивать расчеты в нацвалютах с другими странами, добавил президент.

По данным Центробанка, доля рубля при расчетах с Европой за экспорт товаров и услуг в марте 2024 года достигла рекордных значений — 58,5% в общей структуре валют.

В 2023 году доля рубля в расчетах за экспорт товаров и услуг со странами всех географических направлений оказалась на максимальном уровне за последние пять лет.

ЦБ уточнил, что в 2023 году доля рубля в расчетах за экспорт товаров и услуг из России составила 39%. За год этот показатель увеличился на 11,2 процентного пункта, а за пять лет взлетел на 24 п.п. Минимальная доля рубля фиксировалась в 2021 году (14,3%), после чего резко выросла до 27,8% в 2022 году.

ПМЭФ проходит 5–8 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании форума 7 июня помимо президента России выступят лидеры Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва. После заседания Путин встретится с представительницами организации «Женщины бизнеса».

Главная тема форума в этом году сформулирована как «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».