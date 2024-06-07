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Военная операция на Украине ,  
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Захарова заявила об атаке ВСУ на Белгород сразу после разрешения Блинкена

Захарова: ВСУ ударили по Белгороду из HIMARS сразу после разрешения Блинкена
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Украинская армия ударила американским оружием по Белгороду через несколько часов после разрешения госсекретаря США Энтони Блинкена, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Они сделали это с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS», — уточнила Захарова.

Дипломат уточнила, что все выпущенные по городу ракеты сбили российские средства ПВО. Захарова добавила, что американское оружие применили для атаки по гражданским объектам «для отработки и реализации террористического акта».

США заявили, что Байден понимал последствия разрешения ВСУ бить по России
Политика
Джо Байден

В ночь на 1 июня в Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность, местные власти призвали отойти от окон и спрятаться в укрытиях. Прозвучало около 20 взрывов. Минобороны на следующий день доложило об уничтожении боевой машины РСЗО HIMARS и перехвате 14 снарядов, запущенных из этой системы.

Утром 31 мая президент США Джо Байден разрешил ВСУ бить американским оружием по российской территории.

Украинская армия и раньше применяла HIMARS и все остальные зарубежные виды оружия в Крыму, Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, поскольку Вашингтон и большинство стран мира продолжают считать эти территории частью Украины. Новые регионы вошли в состав России в сентябре 2022 года, Крым — в 2014 году.

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Персоны
Мария Захарова МИД Украина США РСЗО HIMARS
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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