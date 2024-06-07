Захарова заявила об атаке ВСУ на Белгород сразу после разрешения Блинкена
Украинская армия ударила американским оружием по Белгороду через несколько часов после разрешения госсекретаря США Энтони Блинкена, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Они сделали это с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS», — уточнила Захарова.
Дипломат уточнила, что все выпущенные по городу ракеты сбили российские средства ПВО. Захарова добавила, что американское оружие применили для атаки по гражданским объектам «для отработки и реализации террористического акта».
В ночь на 1 июня в Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность, местные власти призвали отойти от окон и спрятаться в укрытиях. Прозвучало около 20 взрывов. Минобороны на следующий день доложило об уничтожении боевой машины РСЗО HIMARS и перехвате 14 снарядов, запущенных из этой системы.
Утром 31 мая президент США Джо Байден разрешил ВСУ бить американским оружием по российской территории.
Украинская армия и раньше применяла HIMARS и все остальные зарубежные виды оружия в Крыму, Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, поскольку Вашингтон и большинство стран мира продолжают считать эти территории частью Украины. Новые регионы вошли в состав России в сентябре 2022 года, Крым — в 2014 году.
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