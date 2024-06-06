Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово выросло до 125

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Число пострадавших в результате ДТП с трамваями в Кемерово увеличилось до 125, сообщил врио главы региона Илья Середюк. Ранее было известно об одном погибшем и 108 пострадавших.

«По состоянию на 20:00 (16:00 мск) в больницах Кузбасса остается 21 человек», — написал губернатор. Он уточнил, что четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Домой отпустили 101 пострадавшего, в том числе десять детей, еще троих обследуют врачи, добавил Середюк. Глава региона также пообещал оказать помощь семье погибшего.

Утром 6 июня на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. Перед аварией из трамвая на повороте выпали два человека. Пассажиры рассказали РБК, что сначала трамвай резко набрал скорость, а затем у него отказали тормоза. Следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса). По словам главы города, большинство пострадавших получили переломы и ушибы.