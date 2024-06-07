Вице-премьер Грузии оценила введение США санкций против властей страны

Решение США ввести санкции против грузинских чиновников было ошибочным, заявила вице-премьер Грузии, министр культуры и спорта Тея Цулукиани в эфире телеканала Imedi.

«Это является очередной ошибкой, которую к своему и нашему сожалению допускают США в отношении своих стратегических партнеров. Это не первая ошибка, наверное. Мы должны предполагать, что будут допущены и другие ошибки», — сказала она (цитата по Rustavi 2).

По мнению Цулукиани, нынешнее грузинское правительство представляет «для кое-кого» проблему.

«Однако это правительство никогда, ни в одной сфере не делало шагов против этого стратегического партнерства. Мы будем преданы этому стратегическому партнерству и будем терпеливо ждать того дня, когда наш друг решит снова поговорить с нами по-дружески и отказаться от финансирования революции», — добавила вице-премьер.

Госдеп США 6 июня объявил о введении визовых ограничений против десятков грузинских граждан, которых американские власти считают связанными с нарушением прав человека. Под санкции попали члены правящей партии «Грузинская мечта», депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов и рядовые граждане, в том числе члены семей представителей власти.

Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что визовые ограничения связаны в том числе с принятием в Грузии закона об иноагентах. Вашингтон рассчитывает, что грузинское руководство пересмотрит свои шаги и вернется к «заявленным демократическим и евроатлантическим устремлениям», в противном случае США примут дополнительные меры, подчеркнул он.

Закон об иноагентах, который послужил поводом для введения санкций, грузинский парламент принял в мае. Этому предшествовали массовые протесты по всей стране, сопровождавшиеся столкновениями граждан с силовиками.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на документ вето, однако парламент преодолел его. 3 июня спикер Шалва Папуашвили сообщил, что подписал законопроект.

Кроме того, в грузинский парламент внесли пакет законопроектов «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», который, в частности, предполагает запрет на регистрацию однополых браков и запрет на «ЛГБТ-пропаганду» в образовательных учреждениях, рекламе и СМИ. Все эти инициативы подвергались критике со стороны западных стран, в том числе США.