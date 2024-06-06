Греф спрогнозировал поведение курса рубля до конца года
Существенных скачков курса рубля до конца текущего года не ожидается, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
Он отметил, что уже предполагал, что рубль будет находиться в коридоре 90–95 за $1 во второй половине года. «Мы не прогнозируем каких-то существенных скачков рубля до конца года», — сказал Греф в комментарии телеканалу «Россия 1» в рамках Петербургского международного экономического форума (цитата по ТАСС).
В то же время глава «Сбера» добавил, что ситуация с ключевой ставкой «значительно сложнее». «Как только инфляция пойдет вниз, ставки будут опускаться, все этого ждут», — добавил он.
Ранее Греф прогнозировал, что 7 июня ЦБ сохранит ключевую ставку или ужесточит ее. «Тренд инфляции пока сохраняется, и он выше наших прогнозов, выше ожиданий Центрального банка, поэтому, скорее всего, ставка будет как минимум сохранена», — сказал он.
Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в кулуарах ПМЭФ заявил РБК, что денежно-кредитная политика Банка России похожа на «Игру в бисер» Германа Гессе, потому что «сакральное знание», позволяющее прогнозировать движение ключевой ставки, доступно только «магистрам игры» из ЦБ.