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ПМЭФ-2024 ,  
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Греф спрогнозировал поведение курса рубля до конца года

Греф: cущественных скачков курса рубля до конца года не ожидается
Сюжет
ПМЭФ-2024
Герман Греф
Герман Греф (Фото: Игорь Родин / «Росконгресс»)

Существенных скачков курса рубля до конца текущего года не ожидается, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

Он отметил, что уже предполагал, что рубль будет находиться в коридоре 90–95 за $1 во второй половине года. «Мы не прогнозируем каких-то существенных скачков рубля до конца года», — сказал Греф в комментарии телеканалу «Россия 1» в рамках Петербургского международного экономического форума (цитата по ТАСС).

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В то же время глава «Сбера» добавил, что ситуация с ключевой ставкой «значительно сложнее». «Как только инфляция пойдет вниз, ставки будут опускаться, все этого ждут», — добавил он.

Ранее Греф прогнозировал, что 7 июня ЦБ сохранит ключевую ставку или ужесточит ее. «Тренд инфляции пока сохраняется, и он выше наших прогнозов, выше ожиданий Центрального банка, поэтому, скорее всего, ставка будет как минимум сохранена», — сказал он.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в кулуарах ПМЭФ заявил РБК, что денежно-кредитная политика Банка России похожа на «Игру в бисер» Германа Гессе, потому что «сакральное знание», позволяющее прогнозировать движение ключевой ставки, доступно только «магистрам игры» из ЦБ.

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Герман Греф курс рубля прогноз
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Герман Греф

бизнесмен, глава Сбербанка
8 февраля 1964 года
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