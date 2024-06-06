Греф спрогнозировал поведение курса рубля до конца года

Герман Греф (Фото: Игорь Родин / «Росконгресс»)

Существенных скачков курса рубля до конца текущего года не ожидается, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

Он отметил, что уже предполагал, что рубль будет находиться в коридоре 90–95 за $1 во второй половине года. «Мы не прогнозируем каких-то существенных скачков рубля до конца года», — сказал Греф в комментарии телеканалу «Россия 1» в рамках Петербургского международного экономического форума (цитата по ТАСС).

В то же время глава «Сбера» добавил, что ситуация с ключевой ставкой «значительно сложнее». «Как только инфляция пойдет вниз, ставки будут опускаться, все этого ждут», — добавил он.

Ранее Греф прогнозировал, что 7 июня ЦБ сохранит ключевую ставку или ужесточит ее. «Тренд инфляции пока сохраняется, и он выше наших прогнозов, выше ожиданий Центрального банка, поэтому, скорее всего, ставка будет как минимум сохранена», — сказал он.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в кулуарах ПМЭФ заявил РБК, что денежно-кредитная политика Банка России похожа на «Игру в бисер» Германа Гессе, потому что «сакральное знание», позволяющее прогнозировать движение ключевой ставки, доступно только «магистрам игры» из ЦБ.