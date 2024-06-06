Пасечник сообщил о поимке исполнителей убийств двух луганских депутатов

Леонид Пасечник (Фото: kremlin.ru)

Предполагаемых исполнителей убийств депутатов народного совета Луганской народной республики Олега Попова и Михаила Филипоненко удалось найти, заявил «РИА Новости» глава ЛНР Леонид Пасечник.

Филипоненко погиб в ноябре 2023 года в результате взрыва бомбы, заложенной в его машине, Попов — при тех же обстоятельствах — в следующем месяце. На обоих совершали попытки покушения в 2022 году.

«К большому сожалению, подробности следствия я раскрывать не имею права. Знаю точно, что виновные найдены», — сказал Пасечник на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он отметил, что речь идет об исполнителях теракта.

На депутатов новых регионов неоднократно совершали покушения. В частности, 1 апреля 2024 года в Старобельске в ЛНР в результате подрыва машины погиб замглавы Центра по обслуживанию образовательных организаций Валерий Чайка. Следователи возбудили дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК, ч. 1 ст. 223.1 УК).