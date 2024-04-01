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Военная операция на Украине ,  
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В ЛНР взорвали машину чиновника из сферы образования

В ЛНР взорвали машину чиновника из сферы образования
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В городе Старобельске в ЛНР в результате подрыва машины погиб замглавы Центра по обслуживанию образовательных организаций Валерий Чайка, сообщил глава Старобельского муниципального округа республики Владимир Чернев в телеграм-канале.

ЧП произошло в 13:30 возле старобельского филиала Липецкого государственного педагогического университета (ЛГПУ).

«В результате происшествия погиб заместитель руководителя государственного учреждения Центр по обслуживанию образовательных организаций Чайка Валерий Григорьевич», — написал Чернев.

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ЛНР Старобельск взрыв автомобиля подрыв автомобиля
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