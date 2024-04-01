В ЛНР взорвали машину чиновника из сферы образования
В городе Старобельске в ЛНР в результате подрыва машины погиб замглавы Центра по обслуживанию образовательных организаций Валерий Чайка, сообщил глава Старобельского муниципального округа республики Владимир Чернев в телеграм-канале.
ЧП произошло в 13:30 возле старобельского филиала Липецкого государственного педагогического университета (ЛГПУ).
«В результате происшествия погиб заместитель руководителя государственного учреждения Центр по обслуживанию образовательных организаций Чайка Валерий Григорьевич», — написал Чернев.
В октябре 2023 года в Новой Каховке подорвали автомобиль, в котором находился исполнительный секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Малов. Пострадавшего госпитализировали «в крайне тяжелом состоянии», позже он умер. Власти Херсонской области расценили произошедшее как теракт. Губернатор региона Владимир Сальдо пообещал привлечь виновных к уголовной ответственности.
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