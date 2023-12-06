В Луганске взорвали машину депутата

В прошлом году спецслужбы инсценировали смерть Попова после неудавшегося покушения на него

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В центре Луганска произошел взрыв. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, взорвана машина депутата Народного совета ЛНР Олега Попова, получившего в результате ранения.

Взрыв произошел возле городского стадиона.

Это не первое покушение на Попова. В сентябре прошлого года его уже пытались убить. После этого сотрудники российских спецслужб провели оперативную игру. Они инсценировали гибель депутата и сумели выйти на заказчиков преступления, работавших со Службой безопасности Украины, сообщал телеканал «Россия 24».

Попов — уроженец Луганска. До 2014 года он был частным предпринимателем. После образования ЛНР был избран в Народный совет, где возглавлял комитет по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина.

Месяц назад при взрыве автомобиля в Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко. На него также уже совершались ранее покушения. Филипоненко одно время возглавлял штаб Народной милиции.