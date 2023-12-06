 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Луганске взорвали машину депутата

В Луганске взорвали машину депутата Народного совета ЛНР Олега Попова
Сюжет
Военная операция на Украине
В прошлом году спецслужбы инсценировали смерть Попова после неудавшегося покушения на него

В Луганске взорвали машину депутата
Video

В центре Луганска произошел взрыв. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, взорвана машина депутата Народного совета ЛНР Олега Попова, получившего в результате ранения.

Взрыв произошел возле городского стадиона.

Это не первое покушение на Попова. В сентябре прошлого года его уже пытались убить. После этого сотрудники российских спецслужб провели оперативную игру. Они инсценировали гибель депутата и сумели выйти на заказчиков преступления, работавших со Службой безопасности Украины, сообщал телеканал «Россия 24».

Депутат Народного совета ЛНР Филипоненко погиб при взрыве в Луганске
Политика
Михаил Филипоненко

Попов — уроженец Луганска. До 2014 года он был частным предпринимателем. После образования ЛНР был избран в Народный совет, где возглавлял комитет по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина.

Месяц назад при взрыве автомобиля в Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко. На него также уже совершались ранее покушения. Филипоненко одно время возглавлял штаб Народной милиции.

Читайте на РБК Pro
С какими налоговыми претензиями бессмысленно обращаться в ФНС — кейсы
«Очень горячее IPO»: стоит ли участвовать в размещении Совкомбанка
Как выбрать брокера для растаможки импортного оборудования — пять советов
Как предприниматели разрушают свой бизнес в первый же год
Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
ЛНР покушение
Материалы по теме
Депутат Народного совета ЛНР Филипоненко погиб при взрыве в Луганске
Политика
В Луганске по поручению Путина реконструировали мемориал «Острая могила»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 100,14 (+1) Инвестиции, 16:33 Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 92,78 (+1,2) Инвестиции, 16:33
Путин завершил переговоры с президентом ОАЭ Политика, 17:19
Как наверняка угадать с подарками: мы собрали самые интересные новинки Стиль, 17:18
Как искусственный интеллект повышает кибербезопасность Новая экономика, 17:15
Как проводить онлайн-встречи продуктивно. Советы психолога РБК и SberJazz, 17:14
Цена нефти Brent упала до минимума за пять месяцев Инвестиции, 17:09
Что цветовая палитра говорит о нашем характере и привычках 17:05
Сотни процентов: как правильное продвижение помогает новым брендам Тренды, 17:04
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Российский боец UFC заявил, что ему больше подходит флаг Армении Спорт, 17:01
В Евросоюзе запланировали создать единый оборонный рынок Политика, 16:58
Что экс-глава ЦРУ написал в своей книге о российско-украинском конфликте Политика, 16:57
Из АЭС в самолеты: как проходит импортозамещение в российской авиации Тренды, 16:55
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 16:51
Как производят подсолнечное масло РБК и Благо, 16:46
Лыжи в январе, розы — в мае: чем заняться в Красной Поляне РБК и LADA, 16:42