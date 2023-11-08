Депутат Народного совета ЛНР Филипоненко погиб при взрыве в Луганске

Депутат Народного совета ЛНР и бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Филипоненко погиб при взрыве бомбы в машине. В феврале 2022 года в его машину уже закладывали взрывчатку

Михаил Филипоненко (Фото: yurii_yurov_XXI / Telegram)

Депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко погиб в Луганске. Об этом сообщил депутат регионального парламента Юрий Юров в телеграм-канале.

«Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат Народного совета ЛНР <...> Михаил Юрьевич Филипоненко», — написал он.

Его сын Иван Филипоненко уточнил Луганскому информационному центру, что депутат получил ранения, несовместимые с жизнью, в результате срабатывания взрывного устройства в автомобиле.

Юров напомнил, что на Михаила Филипоненко уже было совершено покушение 21 февраля 2022 года, когда возле здания представительства ЛНР в СЦКК была взорвана его машина.

Военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко подтвердил РБК, что Филипоненко погиб. «Да, подтверждаю, что действительно бывший начальник штаба Народной милиции Луганской народной республики, мой боевой товарищ с 2014 года, Михаил Филипоненко подорван в собственном автомобиле», — сказал он.

По словам Марочко, сейчас ведутся следственно-оперативные мероприятия.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Народной милиции ЛНР, в Народный совет ЛНР, в представительство ЛНР в СЦКК.

Михаил Филипоненко родился 20 июня 1975 года в городе Ворошиловград Украинской ССР. В 1990-х годах он работал горнорабочим в Шахтопроходческом управлении № 5 в Луганске, служил в армии, занимался слесарно-монтажными работами и строительством.

В период с 2004 года по 2014 год он был директором частного предприятия «Элит-Строй». Эту должность он совмещал с постом депутата Ленинского районного совета Луганска.

С 2014 года он поступил на военную службу в Народную милицию ЛНР. В 2017 году он был назначен исполняющим обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР. В сентябре 2023 года Филипоненко получил мандат депутата Народного совета ЛНР первого созыва от партии ЛДПР.

Филипоненко имел звание полковника, был награжден государственными и ведомственными наградами России, ЛНР и ДНР.