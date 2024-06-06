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Война санкций ,  
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Москва ответит на новые санкции Литвы на импорт товаров

Захарова: Москва ответит на ограничение Литвой ввоза товаров из России
Сюжет
Война санкций
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Москва ответит на решение литовских властей ограничить импорт из России и Белоруссии 24 категорий продуктов сельского хозяйства и удобрений, хотя заметных негативных последствий для экономики такие рестрикции не повлекут, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

С 29 мая Вильнюс запретил ввоз из России и Белоруссии более чем 2,8 тыс. наименований сельхозтоваров, продуктов, а также удобрений по 24 категориям, включая алкоголь и безалкогольные напитки.

Захарова убеждена, что это решение свидетельствует о желании Литвы продолжать деструктивную линию на полный разрыв двусторонних торгово-экономических отношений. «В связи с очередными недружественными шагами Вильнюса Россия будет принимать соответствующие ответные меры», — добавила дипломат.

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Здание МИД Литвы

По мнению представителя российского МИДа, такие «выстрелы себе в ногу», если и вызовут одобрение у «заокеанских покровителей Вильнюса», то «вряд ли окажут существенное воздействие на и без того фактически свернутое по его инициативе экономическое взаимодействие между нашими странами».

Захарова напомнила, что доля Литвы во внешнеторговом обороте России составляет менее 0,2%.

Ранее президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил, что таможенные органы Польши и Литвы проявляют произвол, блокируя на границах этих стран грузы, в том числе вино, идущие из России в Италию.

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Литва импорт санкции Россия Белоруссия Мария Захарова
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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