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Политика ,  
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Литва решила массово расторгнуть соглашения с Россией и Белоруссией

Вильнюс планирует расторгнуть часть двусторонних соглашений с Москвой и Минском
Вильнюс планирует расторгнуть ряд двусторонних договоров с Москвой и Минском о торгово-экономических отношениях, поощрении и защите инвестиций. В 2023 году Литва денонсировала договор о приграничном сотрудничестве с Белоруссией
Здание МИД Литвы
Здание МИД Литвы (Фото: Augustas Didzgalvis / Wikimedia Commons)

Литва планирует расторгнуть те двусторонние соглашения с Россией и Белоруссией, которые можно заменить многосторонними соглашениями, передает Литовское национальное радио и телевидение (LRT). Правительство Литвы примет решение о денонсации четырех договоров 22 мая, остальные предложения пока согласуются.

Речь идет о соглашениях Литвы с правительствами России и Белоруссии о поощрении и защите инвестиций, а также о торгово-экономических отношениях. Денонсация некоторых договоров требует одобрения сейма Литвы, в то время как для других требуется только постановление правительства.

Минюст Литвы подготовил предложение о денонсации соглашения с Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, а Минфин страны предложил денонсировать соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и о предотвращении налоговых нарушений.

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В 2022 году МВД Литвы расторгло соглашение с Белоруссией от 1993 года о сотрудничестве в области министерского управления. Позже было денонсировано соглашение между Вильнюсом и Минском об основных принципах приграничного сотрудничества от 2006 года.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ведомство после начала военной операции обратилось «ко всем учреждениям с просьбой оценить масштабы и необходимость международного правового сотрудничества с Россией».

Литовским ведомствам предложили рассмотреть вопрос, можно ли заменить двустороннее соглашение многосторонним договором или международно-правовым документом. По словам Ландсбергиса, договоры, которые могут заменить двусторонние документы, позволят Литве поддерживать официальные контакты с Россией и Белоруссией.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

По словам главы Минюста Литвы Эвелины Добровольской, ведомству также предлагалось расторгнуть соглашение о правовом сотрудничестве с Россией. Однако в Минюсте полагают, что соглашение не может быть расторгнуто, так как для него нет международных альтернатив.

Аналогичная ситуация сложилась и с соглашением с Россией об обмене осужденными, и поэтому Вильнюс планирует оставить его в силе.

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