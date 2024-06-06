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Технологии и медиа ,  
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Зонд «Чанъэ-6» передал на космический корабль образцы лунного грунта

«Чанъэ-6» передал образцы грунта с обратной стороны Луны на космический корабль
Китайский зонд &laquo;Чанъэ-6&raquo; сближается и стыкуется с орбитальным модулем
Китайский зонд «Чанъэ-6» сближается и стыкуется с орбитальным модулем (Фото: Jin Liwang / XinHua / Global Look Press)

Китайский зонд «Чанъэ-6» состыковался с орбитальным модулем после взлета с поверхности Луны и передал собранные образцы грунта и пород для доставки на Землю. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA), сообщает агентство «Синьхуа».

Состыковка произошла 6 июня 2024 года на лунной орбите в 14:48 по пекинскому времени (09:48 мск). Аппарат собирал образцы пород с обратной стороны спутника Земли.

Посадка аппарата с лунными образцами ожидается на аэродроме Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщает издание Ecns.cn.

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Благодаря методам бурения, которые использовал зонд, ученым удалось получить образцы не только верхнего слоя почвы Луны, но и более глубоких пород. Ученые считают, они помогут раскрыть эволюционную историю спутника Земли.

Экспедиция началась 3 мая 2024 года, когда к Луне стартовала ракета «Чанчжэн-5» с аппаратом «Чанъэ-6». С 2 по 3 июня 2024 года «Чанъэ-6» собирал образцы грунта. В ходе этого процесса исследователи в лаборатории на Земле анализировали данные детектора на аппарате и моделировали географическую модель области отбора проб на Луне.

4 июня «Чанъэ-6» взлетел с обратной стороны Луны с образцами грунта на борту и вскоре вышел на запланированную лунную орбиту.

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Теги
космос наука орбитальный аппарат Китай Луна
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