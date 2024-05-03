Китай запустил корабль, чтобы собрать грунт с темной стороны Луны

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Китай запустил ракету «Чанчжэн-5» с аппаратом «Чанъэ-6» с космодрома на острове Хайнань. В рамках миссии планируется впервые собрать образцы грунта с обратной стороны Луны.

Он должен долететь до Южного полюса Луны, прилуниться в бассейне Эйткен и собрать лунный грунт. После этого в программе — возвращение на Землю.

Предыдущий космический корабль Китая — «Чанъэ-5» — летал на Луну в 2020 году. Он установил на поверхности Луны флаг Китая и также собирал образцы грунта.